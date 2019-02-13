Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Стан проїзду на дорогах 13 лютого: інформація Укравтодору

  • 29
Стан доріг в Україні 13 лютого - фото 1
Стан доріг в Україні 13 лютого

В Укравтодорі відзвітували про погодні умови та стан проїзду на ключових дорогах в Україні. Частину областей накрили опади у вигляді дощі зі снігом, тому на дорогах місцями ожеледиця.

У прес-центрі Укравтодору повідомили про ситуацію на дорогах 13 лютого, у середу. Вранці активний циклон приніс ускладнення погоди у вигляді дощів з мокрим снігом.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого

У Полтавській, Сумській та Чернігівській областях прогнозується приріст снігу до 6-12 см. Незначні снігопади з дощем на Вінниччині, Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Чернівеччині. Дощить на Дніпропетровщині та Харківщині.

"Стан покриття на а/д державного значення в Івано-Франківській, Київській, Черкаській та Закарпатській областях засніжений, місцями ожеледиця в Рівненській, Одеській, Чернівецькій областях на решті території областей місцями мокре", – йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі відзначили, що проїзд на усіх ділянках доріг державного значення дозволено без обмежень. Також не зафіксовано заторів, окрім тимчасових ускладнень руху у: Київський а/д Н-01, Р-18, Т-10-22, Вінницький а/д М-21 та Черкаський областях а/д Н-01, а також на виїзді з м. Чернівців а/д М-19.

Стан проїзду на дорогах 13 лютого: інформація Укравтодору - фото 307395

Читайте також: Німці розповіли, що найбільше дратує водіїв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1948
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2873
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193179
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна