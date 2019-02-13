Стан проїзду на дорогах 13 лютого: інформація Укравтодору

В Укравтодорі відзвітували про погодні умови та стан проїзду на ключових дорогах в Україні. Частину областей накрили опади у вигляді дощі зі снігом, тому на дорогах місцями ожеледиця.

У прес-центрі Укравтодору повідомили про ситуацію на дорогах 13 лютого, у середу. Вранці активний циклон приніс ускладнення погоди у вигляді дощів з мокрим снігом.

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У Полтавській, Сумській та Чернігівській областях прогнозується приріст снігу до 6-12 см. Незначні снігопади з дощем на Вінниччині, Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Чернівеччині. Дощить на Дніпропетровщині та Харківщині.

"Стан покриття на а/д державного значення в Івано-Франківській, Київській, Черкаській та Закарпатській областях засніжений, місцями ожеледиця в Рівненській, Одеській, Чернівецькій областях на решті території областей місцями мокре", – йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі відзначили, що проїзд на усіх ділянках доріг державного значення дозволено без обмежень. Також не зафіксовано заторів, окрім тимчасових ускладнень руху у: Київський а/д Н-01, Р-18, Т-10-22, Вінницький а/д М-21 та Черкаський областях а/д Н-01, а також на виїзді з м. Чернівців а/д М-19.

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