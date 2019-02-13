Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого

Погода на сьогодні, 13 лютого, в Україні

13 лютого в Україні прогнозується суха погода, а температура повітря продовжить знижуватися. Щоправда, вже з наступного тижня в країну повернеться потепління.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 лютого, у середу, буде сухо та хмарно, а похолодання охопить майже всі області. Температура вдень коливатиметься на рівні 0+2. Також синоптики попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с.

У Києві 13 лютого буде хмарно з прояснення, від нуля до +2 тепла.

Прогноз погоди на 13 лютого у містах України:

Ужгород +1+3

Львів +1+3

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне +1+3

Луцьк +1+3

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир +1+3

Чернігів +1+3

Черкаси 0+2

Миколаїв +2+4

Одеса +1+3

Херсон +3+5

Полтава 0+2

Суми +1+3

Харків +1+3

Дніпро+2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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