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Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого

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Погода на сьогодні, 13 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 13 лютого, в Україні

13 лютого в Україні прогнозується суха погода, а температура повітря продовжить знижуватися. Щоправда, вже з наступного тижня в країну повернеться потепління.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 лютого, у середу, буде сухо та хмарно, а похолодання охопить майже всі області. Температура вдень коливатиметься на рівні 0+2. Також синоптики попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с.

У Києві 13 лютого буде хмарно з прояснення, від нуля до +2 тепла.

Прогноз погоди на 13 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого - фото 307214
  • Ужгород +1+3
  • Львів +1+3
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир +1+3
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +1+3
  • Херсон +3+5
  • Полтава 0+2
  • Суми +1+3
  • Харків +1+3
  • Дніпро+2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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