На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня
-
- 211
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 16 червня: в Україні виявлено 32 476випадків коронавірусу.
Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні
За попередню добу було зафіксовано 666 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 73 517 таких повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|32 476
|Одужали
|14 528
|Померли
|912
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 013) та в місті Києві (3 985). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 455
|
Волинська область
|1 499
|
Дніпропетровська область
|1 004
|
Донецька область
|338
|
Житомирська область
|1 101
|
Закарпатська область
|1 726
|
Запорізька область
|531
|
Івано-Франківська область
|1 809
|
Кіровоградська область
|590
|
Київ
|3 985
|
Київська область
|2 049
|
Львівська область
|3 072
|
Луганська область
|60
|
Миколаївська область
|321
|
Одеська область
|1 133
|
Полтавська область
|279
|
Рівненська область
|2 473
|
Сумська область
|228
|
Тернопільська область
|1 483
|
Харківська область
|1 595
|
Херсонська область
|183
|
Хмельницька область
|560
|
Чернівецька область
|4 013
|
Черкаська область
|562
|
Чернігівська область
|427
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-06-2020:
|Захворіли
|8 118 908
|Одужали
|4 231 648
|Померли
|439 204
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
11:14Блогерка розрила секрет формочки для льоду (відео)
-
11:00Картинки з Днем батька 2020: листівки, відкритки і фото для привітання
-
10:55На українському курорті дельфіни припливли до берега: відео
-
10:44Дуже токсичний собака підкорила мережу: епічне відео
-
10:28Як виглядає Земля і Венера в одному кадрі: нове фото марсохода NASA
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:13Руда бестія: модель Victoria's Secret показала реальну фігуру (18+)
-
10:05Стан Олени Зеленської погіршився: її госпіталізували до лікарні
-
09:51Наречена Зінченка порадувала шанувальників сексуальним знімком в бюстгальтері
-
09:30Коли Петрів піст 2020 в Україні: дата початку і завершення Петрівки
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня
-
09:00Музичний гурт PAIN буде з концертом у Києві у 2021 році
-
08:55Рятувальники оголосили попередження для українців
-
08:32Віталій Кличко не зміг вимовити слово "сенсаційні": курйозне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:16Ефектно чи дивно: надто креативна подача страв у закладах (фото)
-
07:59Хлопець прославився завдяки грі з котами на піаніно
-
07:30Volkswagen і Ford працюють разом над новим електромобілем
-
07:16Погода в Україні 16 червня: послаблення спеки та грози
- 15 червня
-
21:46Знайдений найстаріший театр Лондона
-
21:16У мережі показали живі фото iPhone 12 і iPhone 12 Pro
-
21:0016 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Розповніла Леді Гага без білизни показала, як треба ходити за піцою
-
20:16Що корисніше: вишня чи черешня
-
20:08Що пити ввечері, щоб добре спати
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня
-
07:16Погода в Україні 16 червня: послаблення спеки та грози
- 15 червня
-
20:16Що корисніше: вишня чи черешня
-
18:1010 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами
-
16:18Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
-
13:24Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:50Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня
-
08:33Чому вранці просто необхідно пити склянку води
- 13 червня
-
21:23Як тепер спати: Фагот з ТНМК показав, як потрібно засмагати влітку (18+)
-
18:33Смартфони яких компаній вибирають жінки, а яких – чоловіки: цікаве дослідження
-
15:45Від чого слід відмовитися, аби досягнути успіху
-
12:46Перший день на новій роботі: як влитися в колектив
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня
-
08:14Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей
- 12 червня
-
21:52На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують
-
19:31Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе
-
17:30Кінг, Мелроуз і Гільдія м'ясників: 5 нових книг з крутими сюжетами