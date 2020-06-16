Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 16 червня: в Україні виявлено 32 476випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 666 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 73 517 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 32 476 Одужали 14 528 Померли 912

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 013) та в місті Києві (3 985). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 455 Волинська область 1 499 Дніпропетровська область 1 004 Донецька область 338 Житомирська область 1 101 Закарпатська область 1 726 Запорізька область 531 Івано-Франківська область 1 809 Кіровоградська область 590 Київ 3 985 Київська область 2 049 Львівська область 3 072 Луганська область 60 Миколаївська область 321 Одеська область 1 133 Полтавська область 279 Рівненська область 2 473 Сумська область 228 Тернопільська область 1 483 Харківська область 1 595 Херсонська область 183 Хмельницька область 560 Чернівецька область 4 013 Черкаська область 562 Чернігівська область 427

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-06-2020:

Захворіли 8 118 908 Одужали 4 231 648 Померли 439 204 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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