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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня

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Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 16 червня: в Україні виявлено 32 476випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 666 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 73 517 таких повідомлення.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня - фото 410333

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 32 476
Одужали 14 528
Померли 912

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 013) та в місті Києві (3 985). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 455

Волинська область

 1 499

Дніпропетровська область

 1 004

Донецька область

 338

Житомирська область

 1 101

Закарпатська область

 1 726

Запорізька область

 531

Івано-Франківська область

 1 809

Кіровоградська область

 590

Київ

 3 985

Київська область

 2 049

Львівська область

 3 072

Луганська область

 60

Миколаївська область

 321

Одеська область

 1 133

Полтавська область

 279

Рівненська область

 2 473

Сумська область

 228

Тернопільська область

 1 483

Харківська область

 1 595

Херсонська область

 183

Хмельницька область

 560

Чернівецька область

 4 013

Черкаська область

 562

Чернігівська область

 427

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-06-2020:

Захворіли 8 118 908
Одужали 4 231 648
Померли 439 204

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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