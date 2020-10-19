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Apple розкритикували через акумулятори в iPhone 12

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iPhone 12 - фото 1
iPhone 12 / apple

Компанія Apple, традиційно, не розкриває точних параметрів акумуляторів у своїх мобільних пристроїв. Виробник обмежується заявленим часом автономної роботи. Ентузіасти ж вважають своїм обов'язком з'ясувати, яка ж насправді ємність батарей кожної моделі iPhone.

Так сталося і з лінійкою iPhone 12. На папері все виглядає більш ніж оптимістично і новинки в основному не поступаються минулим поколінням смартфонів Apple.

І ще: Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року

Винятком, хіба що став компактний iPhone 12 mini: 15 годин, помітно менше 17 годин у iPhone 11, але тільки ж, скільки у iPhone XS Max, і на 2 години більше, ніж у iPhone SE. Тепер завдяки базі даних бразильського регулятора ANATEL стали відомі точні місткості:

  • iPhone 12 mini 2227 мА · год
  • iPhone 12 2815 мА · год

Для порівняння, у iPhone 11 ємність акумулятора становить 3110 мА · год. Як ми бачимо, йому поступається не тільки iPhone 12 mini, але і iPhone 12. У iPhone 11 Pro виробник використовує акумулятор на 3046 мА · год, а у iPhone 11 Pro Max 3969 мА · год. Apple вдалося уникнути зниження часу автономної роботи у лінійці iPhone 12, попри акумулятори зі зниженою місткістю, завдяки переходу на більш ефективну платформу A14 Bionic.

Apple розкритикували через акумулятори в iPhone 12 - фото 430977

Це цікаво: Xiaomi і Samsung поглузували над компанією Apple опісля презентації iPhone 12

Джерело: macrumors
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