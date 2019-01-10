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Стало відомо, який ремонт затіяли Маркл і принц Гаррі

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Котедж Frogmore - фото 1
Котедж Frogmore / youtube

Меган Маркл і принц Гаррі планують робити ремонт у котеджі Frogmore, який розташований в Віндзорській садибі. Королівська пара переїде туди навесні.

Так, королівська пара збирається встановити енергоблок вартістю 50 000 фунтів стерлінгів, який буде забезпечувати будинок теплом, гарячою водою і електрикою, а також встановити супутникову антену за межами об'єкта.

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Інсайдери стверджують, що вартість ремонту ймовірно сягне 3 мільйона фунтів стерлінгів.

Будівельні роботи будуть покриті суверенним грантом, що фінансують платники податків, а сама ж пара оплатить меблі.

Розташування маєтків королівської родини - фото 300194
Розташування маєтків королівської родини

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Джерело: dailymail
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