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Наставник Динамо прокоментував жеребкування Ліги Європи

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Дав коментар з приводу жеребкування і Віталій Буяльський - фото 1
Дав коментар з приводу жеребкування і Віталій Буяльський / Динамо Киев от Шурика

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Нагадаємо, "Динамо" зіграє проти грецького "Олімпіакоса".

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"Маршрут вже прокладено. В минулому році ми грали з "АЕКом". Зараз важливо зібрати інформацію і підготуватися. "Олімпіакос" не в найкращому стані, але команда все одно з історією. У Греції нам точно не буде легко. Коли міжсезоння починається, це завжди хвилююча пора для тренерів. Ми хочемо посилитися, потрібен нападник. Є інтерес і до наших гравців. Сподіваюся, нам вдасться зберегти той склад, який у нас є", – сказав Хацкевич.

Також дав коментар з приводу жеребкування півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський: "Я задоволений жеребом. "Олімпіакос" силова команда. Потрібно буде м'яч опустити вниз, тому що боротися з ними вгорі буде важко", – сказав Буяльський.

Наставник Динамо прокоментував жеребкування Ліги Європи - фото 295655
Наставник Динамо прокоментував жеребкування Ліги Європи

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