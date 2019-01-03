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Стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають MIUI 11 у 2019 році
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Минуло кілька років з того моменту, коли компанія Xiaomi почала випускати на ринок свої смартфони. Рік за роком вона робила свою фірмову продукцію кращою, у результаті чого сьогодні всі її смартфони стають популярними не лише на теренах Китаю, а й в Україні!
Майже всі фірмові моделі смартфонів працюють на базі MIUI 10. Відомо, що наступною буде MIUI 11, яку отримає ціла низка пристроїв саме у 2019 році.
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На днях вдалося з'ясувати, які саме смартфони Xiaomi отримають нову версію оболонки в цьому році. Втім, одразу ж зазначаємо, що наявність MIUI 11 не означає, що пристрої будуть працювати на базі Android 9.0 Pie. Точно є інформація, що мінімальна версія – Android 7.0 Nougat.
Смартфони, які отримають MIUI 11 у 2019 році:
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi S2
- Redmi 5
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 4X (Qualcomm)
- Redmi Note 4 ( MediaTek)
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi 4A
- Redmi 4X
- Redmi 4
- Redmi Pro
- Mi 5s
- Mi 5s Plus
- Mi Max 2
- Mi 8 Pro
- Mi 8
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8 SE
- Mi 8 Lite
- Mi MIX 3
- Mi MIX 2S
- Mi MIX 2
- Mi MIX
- Mi Max 3
- Mi 6, Mi 6 Plus
- Mi 6X
- Mi Note 2
- Mi 5
У випадку з моделями мобільних пристроїв, випущених на ринок у 2019 і 2018 роках, основою прошивки MIUI 11 гарантовано буде Android 9.0 Pie від Google, тобто найновіша з усіх доступних.
Відомо, що офіційна презентація нової прошивки відбудеться вже у травні-червні нинішнього року, а ось фінальний стабільний білд жителі Китаю отримають в серпні-вересні, тоді як для міжнародних моделей мобільних пристроїв Xiaomi новітнє програмне забезпечення вийде лише через кілька тижнів після цього.
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