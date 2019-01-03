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Стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають MIUI 11 у 2019 році

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Xiaomi готує до випуску нову версію MIUI - фото 1
Xiaomi готує до випуску нову версію MIUI

Минуло кілька років з того моменту, коли компанія Xiaomi почала випускати на ринок свої смартфони. Рік за роком вона робила свою фірмову продукцію кращою, у результаті чого сьогодні всі її смартфони стають популярними не лише на теренах Китаю, а й в Україні!

Майже всі фірмові моделі смартфонів працюють на базі MIUI 10. Відомо, що наступною буде MIUI 11, яку отримає ціла низка пристроїв саме у 2019 році.

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На днях вдалося з'ясувати, які саме смартфони Xiaomi отримають нову версію оболонки в цьому році. Втім, одразу ж зазначаємо, що наявність MIUI 11 не означає, що пристрої будуть працювати на базі Android 9.0 Pie. Точно є інформація, що мінімальна версія – Android 7.0 Nougat.

Смартфони, які отримають MIUI 11 у 2019 році:

  • Redmi 6 Pro
  • Redmi 6
  • Redmi 6A
  • Redmi S2
  • Redmi 5
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi Note 5
  • Redmi Note 5A
  • Redmi Note 4X (Qualcomm)
  • Redmi Note 4 ( MediaTek)
  • Redmi 5 Plus
  • Redmi 5A
  • Redmi 4A
  • Redmi 4X
  • Redmi 4
  • Redmi Pro
  • Mi 5s
  • Mi 5s Plus
  • Mi Max 2
  • Mi 8 Pro
  • Mi 8
  • Mi 8 Explorer Edition
  • Mi 8 SE
  • Mi 8 Lite
  • Mi MIX 3
  • Mi MIX 2S
  • Mi MIX 2
  • Mi MIX
  • Mi Max 3
  • Mi 6, Mi 6 Plus
  • Mi 6X
  • Mi Note 2
  • Mi 5
MIUI 11 отримають більшість смартфонів компанії - фото 298982
MIUI 11 отримають більшість смартфонів компанії

У випадку з моделями мобільних пристроїв, випущених на ринок у 2019 і 2018 роках, основою прошивки MIUI 11 гарантовано буде Android 9.0 Pie від Google, тобто найновіша з усіх доступних.

Відомо, що офіційна презентація нової прошивки відбудеться вже у травні-червні нинішнього року, а ось фінальний стабільний білд жителі Китаю отримають в серпні-вересні, тоді як для міжнародних моделей мобільних пристроїв Xiaomi новітнє програмне забезпечення вийде лише через кілька тижнів після цього.

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Джерело: akket
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