Стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають MIUI 11 у 2019 році

Минуло кілька років з того моменту, коли компанія Xiaomi почала випускати на ринок свої смартфони. Рік за роком вона робила свою фірмову продукцію кращою, у результаті чого сьогодні всі її смартфони стають популярними не лише на теренах Китаю, а й в Україні!

Майже всі фірмові моделі смартфонів працюють на базі MIUI 10. Відомо, що наступною буде MIUI 11, яку отримає ціла низка пристроїв саме у 2019 році.

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На днях вдалося з'ясувати, які саме смартфони Xiaomi отримають нову версію оболонки в цьому році. Втім, одразу ж зазначаємо, що наявність MIUI 11 не означає, що пристрої будуть працювати на базі Android 9.0 Pie. Точно є інформація, що мінімальна версія – Android 7.0 Nougat.

Смартфони, які отримають MIUI 11 у 2019 році:

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi 5

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 4X (Qualcomm)

Redmi Note 4 ( MediaTek)

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi 4A

Redmi 4X

Redmi 4

Redmi Pro

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi Max 2

Mi 8 Pro

Mi 8

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8 SE

Mi 8 Lite

Mi MIX 3

Mi MIX 2S

Mi MIX 2

Mi MIX

Mi Max 3

Mi 6, Mi 6 Plus

Mi 6X

Mi Note 2

Mi 5

MIUI 11 отримають більшість смартфонів компанії

У випадку з моделями мобільних пристроїв, випущених на ринок у 2019 і 2018 роках, основою прошивки MIUI 11 гарантовано буде Android 9.0 Pie від Google, тобто найновіша з усіх доступних.

Відомо, що офіційна презентація нової прошивки відбудеться вже у травні-червні нинішнього року, а ось фінальний стабільний білд жителі Китаю отримають в серпні-вересні, тоді як для міжнародних моделей мобільних пристроїв Xiaomi новітнє програмне забезпечення вийде лише через кілька тижнів після цього.

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