Коноплянка розповів, чому не перейшов у Ліверпуль: до чого тут Коломойський

Український футболіст Євген Коноплянка розповів, як зірвався його трансфер в англійський Ліверпуль.

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка відверто розповів, як зірвався його трансфер в англійський Ліверпуль.

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"Коломойський був на зв'язку. У 2014 Ліверпуль давав 25 млн євро. Але Коломойський тоді сильно любив футбол і не хотів продавати своїх футболістів. Йому не потрібні були 25 мільйонів. Він сказав мені, щоб я не переживав з приводу Ліверпуля, пообіцяв, що через пів року піду в Тоттенхем. Але через пів року вже ніхто не повертався до цієї розмови", – розповів Коноплянка в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, влітку 2015 року Коноплянка перейшов з Дніпра в іспанську Севілью. З іспанською командою став переможцем Суперкубка УЄФА і Ліги Європи. У 2016 році Коноплянка став гравцем німецького Шальке, а влітку 2019 року повернувся в Україну, підписавши контракт з донецьким Шахтарем.

Коноплянка

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