Расизм на матчі Шахтар – Динамо: з'явилося резонансне відео з трибун

У мережі виклали відео зі скандальними епізодами, що відбулися під час поєдинку Шахтар – Динамо в Харкові.

На відео чутно образу і імітацію мавпячого ухання з боку уболівальників Динамо – на адресу футболістів Шахтаря.

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Нагадаємо, що тоді, у другому таймі, диктор на прохання головного арбітра, зробив оголошення по стадіону щодо недопущення расистських вигуків з боку уболівальників. Але ультрас киян це не зупинило. Через кілька хвилин до гостьової трибуни, на якій були фанати київського Динамо, підбіг бразильський легіонер Шахтаря Тайсон і у відповідь на вигуки показав вболівальникам середній палець і вибив до них м'яч.

Через прояви расизму з боку уболівальників матч довелося призупинити. Арбітр мав намір взагалі завершити зустріч через скандал, однак за кілька хвилин вболівальники заспокоїлися і матч відновився. Тим часом на сторону Тайсона і Дентіньо, на адресу яких і були образливі фрази, встав лідер збірної Бразилії Неймар. Гравець опублікував фотографію в соціальних мережах, підписавши фразою "No Racism".

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