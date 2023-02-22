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Стало відомо, яка країна є найбільшим постачальником легкових машин в Україну
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За весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тис. легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд. Також назвали ті країни, з яких минулого року завезли до нашої країни найбільшу кількість легкових авто.
Відносно попереднього року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, а їх митна вартість на третину, це дані з Telegram-каналу Укравтопром.
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Частка нових автомобілів в імпорті 2022 року становила 10%.
Найбільшим постачальником легковиків в Україну виявилась Німеччина. За рік з ФРН було ввезено понад 142,5 тис. авто. на суму $729,3 млн.
- На другому місці Франція – 41,1 тис. шт. ($131,5).
- Третьою за кількістю авто була Японія – 34 тис. шт. Однак митна вартість японського імпорту становила майже $377 млн.
- Четвертий результат у США – 33,9 тис. авто на $468 млн.
- Замикає лідерську п’ятірку Польща, з результатом 26 тис. легкових авто ($172 млн).
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