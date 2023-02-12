Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів

Американське агентство JD Power оприлюднило актуальний щорічний рейтинг надійності автомобілів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У США опублікували рейтинг найбільш надійних авто – фахівці оцінювати кількість поломок на 100 машин серед автомобілів 2020 модельного року. У межах цього опитування залучили 30 062 автовласників, які вже володіють 3 роки автомобілем.

І ще: ТОП 5 автомобілів, які найбільше розчарували їхніх власників

У порівнянні з минулим роком середній рівень надійності покращився – зі 192 до 186 поломок на 100 авто.

Найбільшу кількість поломок зафіксовано серед Land Rover з показником 273.

ТОП 3 автобренди за надійністю:

Lexus з показником 133 несправності на 100 авто

Genesis – 144

Kia – 152

Найнадійнішими моделями визнали Lexus RX і Toyota C-HR.

Найнадійніші авто за класами:

компактні авто — Kia Forte

компактний преміальний автомобіль — BMW 4-Series

компактні спортивні авто — Mini Cooper

середньорозмірні авто — Kia Optima

мінівени — Toyota Sienna

субкомпактні кросовери — Toyota C-HR

субкомпактні преміальні кросовери — BMW X2

компактні кросовери — Kia Sportage

компактні преміальні кросовери — Lexus NX

середньорозмірні кросовери — Chevrolet Blazer

середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX

великі кросовери — Toyota Highlander

повнорозмірні позашляховики – Chevrolet Tahoe

середньорозмірні пікапи — Toyota Tacoma

повнорозмірні пікапи — GMC Sierra

важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD

До теми: Всесвітній автомобіль 2023 року – відомі фіналісти конкурсу