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Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів

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Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів - фото 1

Американське агентство JD Power оприлюднило актуальний щорічний рейтинг надійності автомобілів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У США опублікували рейтинг найбільш надійних авто – фахівці оцінювати кількість поломок на 100 машин серед автомобілів 2020 модельного року. У межах цього опитування залучили 30 062 автовласників, які вже володіють 3 роки автомобілем.

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У порівнянні з минулим роком середній рівень надійності покращився – зі 192 до 186 поломок на 100 авто.

Найбільшу кількість поломок зафіксовано серед Land Rover з показником 273.

ТОП 3 автобренди за надійністю:

  • Lexus з показником 133 несправності на 100 авто
  • Genesis – 144
  • Kia – 152

Найнадійнішими моделями визнали Lexus RX і Toyota C-HR.

Найнадійніші авто за класами:

  • компактні авто — Kia Forte
  • компактний преміальний автомобіль — BMW 4-Series
  • компактні спортивні авто — Mini Cooper
  • середньорозмірні авто — Kia Optima
  • мінівени — Toyota Sienna
  • субкомпактні кросовери — Toyota C-HR
  • субкомпактні преміальні кросовери — BMW X2
  • компактні кросовери — Kia Sportage
  • компактні преміальні кросовери — Lexus NX
  • середньорозмірні кросовери — Chevrolet Blazer
  • середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX
  • великі кросовери — Toyota Highlander
  • повнорозмірні позашляховики – Chevrolet Tahoe
  • середньорозмірні пікапи — Toyota Tacoma
  • повнорозмірні пікапи — GMC Sierra
  • важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD
Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів - фото 519693

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