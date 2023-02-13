Польща полегшила умови для українських водіїв

Посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився.

Це стало можливим після внесення змін до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави", повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Це означає, що усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися по території цієї країни до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.

Вказане положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, в тому числі й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року.

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