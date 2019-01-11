Катерина Кухар показала свого чоловіка

Балерина Катерина Кухар опублікувала в своєму Instagram цікавий знімок, на якому вона зображена разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим.

Прима-балерина Катерина Кухар позує в чорній сукні, чорних туфлях-човниках і з леопардовою сумочкою на ланцюжку.

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Її елегантний образ доповнила укладка і макіяж з акцентом на червоній помаді. Олександр одягнений в білу сорочку, чорні штани і туфлі.

"Нещодавно задумалась над тим, як важливо жінці завжди залишатися загадкою. Бути різноманітною для свого чоловіка у всіх своїх проявах: настрій, образ, зачіска, навіть колір помади грає важливу роль. У суєті днів дуже складно виділити достатньо часу на повноцінний shopping, але обновками себе і близьких теж важливо балувати", – написала під фото Катерина.

Катерина Кухар показала свого чоловіка

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