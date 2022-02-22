Стало відомо, як виглядатиме перший серійний кросовер Ferrari: фото злили у мережу

В інтернеті з'явилися перші зображення серійного позашляховика Ferrari Purosangue. Дивіться, як виглядає нова модель, що отримає гібридну версію.

Сайт The Supercar Blog опублікував перші фото кросовера Ferrari Purosangue. Якщо вірити знімкам, позашляховик створений у стилі купе Roma, буде 4-дверним та оснащений виразними вуглепластиковими колісними арками. Крім цього, у Purosangue буде повністю змінений салон та підвіска з можливістю регулювання дорожнього просвіту.

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З ранніх презентацій самої Ferrari відомо, що Purosangue базуватиметься на передньомоторній архітектурі. Її особливостями стануть встановлений у межах бази ДВЗ та "інноваційна" підвіска з можливістю регулювання кліренсу. Зовні модель виглядатиме скоріше як чотиримісне купе, ніж класичний кросовер, тому для неї придумано власне позначення — FUV, або Ferrari Utility Vehicle.

Purosangue дебютує до кінця цього року.

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