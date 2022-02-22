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На класичний Jeep Grand Wagoneer поставили 1000-сильний двигун: дивіться фото рестомода

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Тюнингований Jeep Grand Wagoneer - фото 1
Тюнингований Jeep Grand Wagoneer / vigilante4x4

Рестомоди стають все популярнішими. Американська майстерня Vigilante 4x4 представила перероблений Jeep Grand Wagoneer. Його вартість злетіла до 300 тисяч доларів.

Настільки високу ціну позашляховика у компанії пояснили численними доробками. Зокрема, Jeep Grand Wagoneer оснастили посиленою рамою, потужними гальмами, підвіскою, а також сучасним двигуном HEMI V8. Покупці можуть вибирати з HEMI SRT-8, Hellcat та семилітрового Hellephant з віддачею 1000 кінських сил, в пару до яких пропонують шестиступінчасту "механіку" Tremec і чотиридіапазонний автомат Bowler.

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Позаяк оригінальна рама Wagoneer не пристосована під 1000-сильні двигуни, Vigilante 4x4 зробили нову. Майстерня знову використовувала сталеві труби прямокутного перерізу, тільки товщина їхніх стінок на два міліметри більша, ніж у "рідних". Останній етап – піскоструминна обробка та нанесення захисного порошкового покриття.

На класичний Jeep Grand Wagoneer поставили 1000-сильний двигун: дивіться фото рестомода - фото 498147

Спереду та ззаду стоять мости Dana та шестипоршневі гальма Baer. Але головне це все-таки двигуни. Vigilante 4x4 пропонує сучасні "вісімки" HEMI з каталогу Mopar потужністю 492-1014 кінських сил, а також дві коробки на вибір: шестиступінчасту "механіку" Tremec TR-6060 і класичний чотиридіапазонний автомат Bowler 4L80E.

Початковий позашляховик з 492-сильним V8 6.4 HEMI від Dodge Challenger та Charger творці оцінили у 265 тисяч доларів. Якщо під капот впхнути Hellcat, вартість збільшиться на 15 тисяч доларів. З 1014-сильним семилітровим Hellephant ціна зросте на 25 тисяч доларів.

На класичний Jeep Grand Wagoneer поставили 1000-сильний двигун: дивіться фото рестомода - фото 498148
На класичний Jeep Grand Wagoneer поставили 1000-сильний двигун: дивіться фото рестомода - фото 498149

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