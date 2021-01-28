Стало відомо, як Nokia вплинула на перенесення нового фільму про Джеймса Бонда

Раніше керівник Nokia дражнив партнерство між компанією й останнім фільмом про Джеймса Бонда, щоб продемонструвати останній смартфон Nokia свого часу, коли був 2019 рік. Тепер же стало відомо, що фільм знову перенесли. І винною у цьому також є Nokia.

Фільм "Не час помирати" спочатку мали показати у кінотеатрах у квітні 2020 року. Але коронавірус вніс свої правки. Потім стало відомо, що стрічку покажуть восени, але й цього не відбулося. Були вже плани про прем'єру на квітень 2021 року, але і їх довелося скасували.

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У повідомленні The Sun цитуються інсайдери індустрії, яким були відомі принаймні деякі причини затримки фільму. Виявляється, картину довелося знову перенести через те, що смартфони Nokia, які з'являться у ній, вже будуть морально застарілими на момент виходу фільму на великі екрани.

"Великі технологічні фірми хочуть, щоб у зірок були усі нові перспективні продукти, які допомогли б просувати їх і продавати фанатам. Це означає, що деякі сцени доведеться дуже ретельно відредагувати та розглянути, щоб оновити інформацію", – розповідає інсайдер кіноіндустрії

Смартфон Nokia 8.3 5G повинен був з'явитися у фільмі. Він мав бути новинкою, представленою у жовтні 2020 року. Але на момент появи картини у прокаті гаджет уже не буде чимось особливим.

Ми можемо уявити, що спонсори фільмів – бренди, продукція яких представлена ​​у фільмі, – хотіли б, щоб їхня продукція з'являлася на величезних екранах кінотеатрів. Саме такі контракти дають брендам право відкладати фільми з основною метою спонсора: показувати свої новітні продукти протягом усього фільму.

Нам цікаво, який пристрій Nokia оновить Nokia 8.3, який спочатку повинен був з'явитися у фільмі. Зауважимо, що смартфон Nokia 7.2 (випущений у вересні 2019 року і зображений нижче) з'явився в офіційному трейлері фільму.

Затримки фільму засмутили шанувальників франшизи. "Не час помирати" – останній фільм актора Деніела Крейга про Бонда, і перш ніж фанати зможуть дізнатися, хто буде обраний на роль наступного Джеймса Бонда, необхідно спочатку випустити поточний фільм. Тим часом продукти, які з'являються у всьому фільмі, повинні бути ретельно відретушованими, перезнятими або відредагованими з використанням нових.

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