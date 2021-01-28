Американський кіноінститут назвав найкращі фільми і серіали 2020 року

Американський кіноінститут (AFI) опублікував список найкращих фільмів та серіалів 2020 року за їх версією. Також спеціальний приз отримав мюзикл "Гамільтон".

Крім того, в переліку є безліч кінострічок, які торік отримали величезну популярність і кількість переглядів. Так, до списку найкращих фільмів потрапили такі картини:

Душа

Звук металу

Земля кочівників

Іуда і Чорний месія

Ма Рейні: Мати блюзу

Манк

Мінарі

Одна ніч в Майамі

П'ятеро однієї крові

Суд над чиказькою сімкою

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У переліку найкращих серіалів 2020 року такі картини:

Бріджертони

Корона

Краще дзвонити Солу

Місис Америка

Неортодоксальна

Птах доброго Господа

Країна Лавкрафта

Тед Лассо

Хід королеви

Нагадаємо, американський кіноінститут (AFI) – незалежна некомерційна організація, створена Національним фондом мистецтв і заснована в 1967 році, коли президент Ліндон Джонсон підписав закон про Національний фонд мистецтв і гуманітарних наук.

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