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Американський кіноінститут назвав найкращі фільми і серіали 2020 року

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Американський кіноінститут (AFI) опублікував список найкращих фільмів та серіалів 2020 року за їх версією. Також спеціальний приз отримав мюзикл "Гамільтон".

Крім того, в переліку є безліч кінострічок, які торік отримали величезну популярність і кількість переглядів. Так, до списку найкращих фільмів потрапили такі картини:

  • Душа
  • Звук металу
  • Земля кочівників
  • Іуда і Чорний месія
  • Ма Рейні: Мати блюзу
  • Манк
  • Мінарі
  • Одна ніч в Майамі
  • П'ятеро однієї крові
  • Суд над чиказькою сімкою

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У переліку найкращих серіалів 2020 року такі картини:

  • Бріджертони
  • Корона
  • Краще дзвонити Солу
  • Місис Америка
  • Неортодоксальна
  • Птах доброго Господа
  • Країна Лавкрафта
  • Тед Лассо
  • Хід королеви

Нагадаємо, американський кіноінститут (AFI) – незалежна некомерційна організація, створена Національним фондом мистецтв і заснована в 1967 році, коли президент Ліндон Джонсон підписав закон про Національний фонд мистецтв і гуманітарних наук.

Це цікаво: У серіалі Бріджертони помітили кіноляп: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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