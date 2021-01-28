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Не може знайти ось уже 3 роки: Джаред Лето зізнався, що загубив свою статуетку Оскара

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Джаред Лето загубив свій Оскар - фото 1
Джаред Лето загубив свій Оскар

Актор і музикант Джаред Лето зізнався, що загубив свою статуетку "Оскара" 3 роки тому. Що найцікавіше, він досі не може її знайти. Про це він розповів в програмі "The Late Late Show" з Джеймсом Корденом.

Лідер Thirty Seconds To Mars розповів, що нагорода, яку він отримав за кращу роль другого плану, зникла, коли він переїжджав у новий будинок у Лос-Анджелесі. Артист не відразу дізнався про зникнення, тому що, за його припущенням, йому ніхто не наважився про це сказати.

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Можливо, статуетка і правда десь лежить, але ми все обшукали від верху до низу. Сподіваюся, вона у хороших руках, – сказав жартома Лето.

Музикант припустив, що "Оскар" дійсно десь у нього вдома, тому що це "не той предмет, який хтось здатний випадково жбурнути у сміття".

У березні минулого року Джаред Лето розповів, що пропустив новини про оголошення пандемії коронавірусу через те, що він перебував 12 днів у пустелі, де займався медитацією. Він повідомив, що перебував у спеціальному комплексі, був повністю ізольованому, у тому числі від будь-якого зв'язку.

А цього місяця знову перенесли прем'єру фільму "Морбіус", в якому Лето виконав головну роль. Картину спочатку хотіли випустити ще у липні 2020 року, але тепер її доведеться чекати ще майже рік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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