Стало відомо, як назвуть дев'ятого правнука Єлизавети II

Євгенія Йоркська і її чоловік Джек Бруксбанr / instagram

Принцеса Євгенія Йоркська і її чоловік Джек Бруксбанк розсекретили ім'я свого новонародженого сина. Дев'ятого правнука королеви Єлизавети II назвали Август Філіп Хоук Бруксбанк.

Принцеса Євгенія поділилася сімейною фотографією в Instagram. Вона повідомила, що хлопчика назвали на честь дідуся і двох прадідів.

І ще: Принц Гаррі і Меган Маркл стануть батьками вдруге

Як повідомляється, Августом дитину могли назвати по другому імені чоловіка королеви Вікторії принца Альберта (1819-1861). Ім'я Філіп – данина поваги дідові Євгенії та дружину Єлизавети II. Хоук – найпоширеніше ім'я в сім'ї Бруксбанків.

Дев'ятий правнук королеви народився 9 лютого в лондонській лікарні Портленда. Це перший онук для батьків Євгенії, принца Ендрю і Сари Фергюсон. Дитина не отримає королівського титулу, якщо на це не буде особливого королівського розпорядження.

Читайте також: Королівський біограф розповів, що найбільше дратує Меган Маркл