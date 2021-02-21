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Стало відомо, як назвуть дев'ятого правнука Єлизавети II

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Євгенія Йоркська і її чоловік Джек Бруксбанr - фото 1
Євгенія Йоркська і її чоловік Джек Бруксбанr / instagram

Принцеса Євгенія Йоркська і її чоловік Джек Бруксбанк розсекретили ім'я свого новонародженого сина. Дев'ятого правнука королеви Єлизавети II назвали Август Філіп Хоук Бруксбанк.

Принцеса Євгенія поділилася сімейною фотографією в Instagram. Вона повідомила, що хлопчика назвали на честь дідуся і двох прадідів.

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Як повідомляється, Августом дитину могли назвати по другому імені чоловіка королеви Вікторії принца Альберта (1819-1861). Ім'я Філіп – данина поваги дідові Євгенії та дружину Єлизавети II. Хоук – найпоширеніше ім'я в сім'ї Бруксбанків.

Дев'ятий правнук королеви народився 9 лютого в лондонській лікарні Портленда. Це перший онук для батьків Євгенії, принца Ендрю і Сари Фергюсон. Дитина не отримає королівського титулу, якщо на це не буде особливого королівського розпорядження.

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Джерело: bbc
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