Меган Маркл знову порушила королівські правила

Ноги вагітної Меган Маркл опинилися у центрі обговорень.

Меган Маркл знехтувала правилом, якого завжди дотримується королева Єлизавета, хоча зробила це досить красиво.

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Напередодні 37-річна герцогиня Сассекська відвідала виставу цирку Cirque du Soleil, яка проходила в лондонському Альберт-холі. На урочистому заході Меган з'явилася в розкішній вечірній сукні. Її образ доповнював клатч від Givenchy, а на руці виблискував браслет, який колись належав принцесі Діані. Цей вихід Меган Маркл назвали одним з найяскравіших з тих пір, як вона стала частиною королівської сім'ї.

Однак вагітна дружина принца Гаррі не припиняє доводити суспільству, що вона досі залишається головною "бунтаркою" в монаршої сім'ї Великобританії. Оцінюючи зовнішній вигляд герцогині, експерти помітили, що вона вкотре обійшла стороною стародавні королівські правила, згідно з якими жінка, яка є членом королівської сім'ї, не повинна з'являтися на публіці без колготок, а також у відкритому взутті. Під час офіційного виходу Меган Маркл порушила відразу два правила.

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