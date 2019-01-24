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Меган Маркл шокувала соцмережі новим прес-секретарем

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / glavred

У минулу п'ятницю фотографи підловили Меган Маркл на виході з італійського ресторану Chucs в Ноттінг-Хілл.

Цього розу увагу журналістів привернув не стильний образ вагітної дружини принца Гаррі, а її новий супутник. Слідом за герцогинею з ресторану вийшов один з її нових помічників – Крістіан Джонс. Колишній спічрайтер Brexit став заступником прес-секретаря Кенсингтонського палацу і, швидше за все, його нові обов'язки Меган і вирішила обговорити за ланчем в затишному ресторані.

І ще: Меган Маркл знову порушила королівські правила

Випускник Кардіфського університету Джонс був призначений на посаду заступника директора з комунікацій Меган, Гаррі, Вільяма і Кейт ще в грудні, після майже семи років роботи з двома урядовими департаментами. Його головний обов'язок – взаємодія з британськими та світовими ЗМІ та підтримка благодійної діяльності молодих членів королівської сім'ї.

Соцмережі тут же кинулися обговорювати особистість нового помічника Меган, його зовнішність і стильний гардероб: "Сексуальний новий прес-секретар Меган Маркл змушує пульс частішати", "Нам потрібно поговорити про прес-секретарі Меган", "Чому вони зустрічаються без Гаррі?" – пишуть користувачі.

Читайте також: Меган Маркл вперше з'явилася на публіці у новому році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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