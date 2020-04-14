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Стало відомо, як коронавірус захищається від імунної системи

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Вірус / phys

Команда дослідників з Саутгемптонського університету вивчила структуру "камуфляжу" коронавірусу. Виявилося, що оболонка у SARS-CoV-2 не така щільна, як у багатьох інших вірусів, зокрема ВІЛ.

У процесі дослідження вчені з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 має на своїй поверхні безліч шиповидних білків.

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Коронавірус користується ними для прикріплення до клітин організму і проникнення всередину. Крім того, вони покриті маскуючими молекулами гліканів. Автори дослідження порівняли коронавірус нового типу з ВІЛ і з'ясували, що SARS-CoV-2, який використовує тактику швидкого переходу від однієї людини до іншої, захищений набагато гірше.

"Більш тонка захисна оболонка нового коронавірусу робить його більш уразливим для антитіл імунної системи. Це також підвищує шанси на створення вакцини", – заявили вчені.

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Вірус

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Джерело: phys
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