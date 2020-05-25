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Ілон Маск і Граймс змінили незвичайне ім'я сина для свідоцтва про народження
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Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск та британська співачка Граймс були змушені піти на поступки і змінити ім'я новонародженого сина. Те, яке батьки вибрали, виявилося занадто химерним для штату Каліфорнія. Дізнайтеся, як тепер звуть малюка.
Немовля з'явилося на світ 5 травня і отримало ім'я X Æ A-12. Спочатку підписники Маска і Граймс подумали, що це жарт, але пара запевнила, що їхній новонароджений син матиме саме таке ім'я. І вимовляти його потрібно було так: "Ікс Еш Е Твелв" (Ex Ash A Twelve).
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Але в штаті Каліфорнія не можна давати імена, в яких міститися цифри. Так що Маск і Граймс розповіли, що їхній син матиме ім'я X Æ A-Xii, де "Xii" – це римські цифри, що позначають цифру 12. Одне тире, або ж апостроф – допускається. Як тепер буде читатися ім'я малюка – невідомо.
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