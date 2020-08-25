Стало відомо, як часто водії втрачають свої авто на парковках

Компанія Skoda провела дослідження, метою якого було з'ясувати, скільки відсотків водіїв забувають про те, де припаркували свій автомобіль. Висновки базуються на основі опитування, проведеного серед 2000 британських автомобілістів. Цифри виявилися досить вражаючими.

Більша частина респондентів, а саме, 52%, зізналися, що хоча б раз на рік забували, де залишили свою машину. При цьому 25% втрачали автомобіль як мінімум два рази за рік, а 14% – три рази і більше. При цьому найбільше "забудькуватих" водіїв припадає на молодих британців, у віці від 18 до 25 років.

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Як і слід було очікувати, найчастіше в автомобілістів виникають проблеми з пошуком автомобілів в торгових центрах (58%). В середньому чоловіки шукають свій втрачений автомобіль шість з половиною хвилин, а жінки – п'ять з половиною хвилин.

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