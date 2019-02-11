Стало відомо, як буде називатися новий фільм про Термінатора

Відомий режисер Джеймс Кемерон – автор фільмів "Аватар", "Титанік", а також перших частин франшизи про Термінатора – розповів, як буде називатися новий фільм.

Назву нового фільму про Термінатора нарешті розкрив культовий режисер Джеймс Кемерон. Саме він є автором двох перших частин франшизи легендарного фільму.

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Режисер Джеймс Кемерон

За його словами, робоча назва нової частини фільму про кіборга – "Термінатор: Темна доля". Нагадаємо, що майбутня стрічка стане прямим продовженням "Термінатора 2: Судний день" і проігнорує події попередніх трьох частин.

Компанію Шварценеггеру і Хемілтон склали Наталя Рейес, Маккензі Девіс, Дієго Бонета, Енріке Арке і Габріель Луна, що втілив образ головного лиходія – нової версії кіборга-вбивці.

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