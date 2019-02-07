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Названо фільми з найкращими спецефектами

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Фільми з найкращими спецефектами - фото 1
Фільми з найкращими спецефектами / ew

У Беверлі-Хіллз пройшла 17-та щорічна премія VES Awards, на якій оголосили фільми 2018 року з найкращими спецефектами.

Товариство фахівців з візуальних ефектів вручило чотири нагороди блокбастеру братів Руссо "Месники: Війна нескінченності". Таку ж кількість призів отримала картина Боба Персічетті, Пітера Ремзі і Родні Ротмана "Людина-павук: Через всесвіти".

І ще: Премія Золота Дзиґа: оголошені найкращі українські фільми 2018

Кадр з фільму 'Месники: Війна нескінченності' - фото 306182
Кадр з фільму "Месники: Війна нескінченності"

Бойовик Стівена Спілберга "Першому гравцеві приготуватися" удостоївся двох премій. Драма режисера Дем'єна Шазелла "Людина на Місяці" була відзначена за найкращі допоміжні візуальні ефекти.

Премія VES Awards заснована в 2003 році. У заході беруть участь добровольці, які переглядають всі картини, представлені на контрольних показах, і за допомогою голосування обирають найкращі роботи.

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Джерело: deadline
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