Стало відомо, від якої рідкісної хвороби страждала Єлизавета II у дитинстві

Королева Великобританії з дитинства готувалася стати спадкоємицею престолу. Однак у ранні роки вона часто піддавалася панічним атакам.

Про це стало відомо зовсім недавно, коли вийшла біографічна книга "Гувернантка" Венді Холден. У ній докладно описані спогади покійної Маріон Кроуфорд, яка протягом багатьох років була особистою вчителькою королеви. Наставниця поділилася, що в дитинстві Єлизавета відчувала себе безпечно тільки тоді, коли все навколо неї було в ідеальному порядку. Це стосувалося навіть посуду на обідньому столі: поки маленька дівчинка не вибудовувала прилади під лінійку, вона не могла починати трапезу.

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Маріон непогано розбиралася в дитячій психології, мала великі знання в цій області. Вона відразу зрозуміла, що має справу з нав'язливими думками. І панічні атаки, яким піддавалася майбутня королева, дуже турбували гувернантку. "Королева була покалічена в дитинстві. Вона страждала від обсесивно-компульсивного розладу", – розповідала вчителька.

Також Кроуфорд говорила, що маленька Лілібет (так її називали рідні люди) була гранично акуратною дитиною. Але деякі її примхи дуже хвилювали Маріон. Наприклад, дівчинка могла прокинутися вночі і почати приводити в порядок свій одяг і взуття.

Юна Лілібет

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