Стало відомо, скільки українців емігрували за останнє десятиліття

Євросоюз манить українців у свої країни перспективними можливостями. Тож дізнайтеся, скільки жителів України з 2010 по 2019 рік покинули Батьківщину. При цьому зазначено, що безвіз з ЄС, за даними Кабміну, істотно не вплинув на підсумкові показники міграції.

Так, згідно з даними, які опублікував у Telegram міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, в жовтні 2019 року кількість людей, які емігрували за кордон за останнє десятиліття, склало 4 мільйони осіб.

І ще: Названо вражаючу загальну кількість туристів у 2019 році

При цьому, як зазначив Дубілет, міграція має яскраво-виражений циклічний характер. Постійний тренд – вгору. "Виняток – 2014 рік. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях", – повідомив чиновник.

Також міністр Кабміну зазначив, що безвіз з ЄС істотно не вплинула на підсумкові показники міграції. "Те, що мене здивувало. Безвіз суттєво не вплинула на підсумкові цифри міграції і сальдо. Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл – люди стали менше їздити в Росію, а більше – в Європу", – підсумував Дубілет.

Читайте також: У цих країнах громадянство можна купити: ціна питання