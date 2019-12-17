Названо вражаючу загальну кількість туристів у 2019 році

Туристи в усьому світі за дев'ять місяців 2019 року здійснили на 4% більше поїздок, ніж у 2018 році. Динаміка як і раніше випереджає темпи зростання світової економіки.

У січні-вересні 2019 року у світі зафіксовано 1 мільярд 100 мільйонів міжнародних туристських прибуттів. Це на 43 мільйони більше, ніж за той же період минулого року.

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На частку міжнародного туризму припадає 29% світового експорту послуг і 7% загального експорту. У деяких регіонах ці пропорції перевищують середньосвітові, особливо на Близькому Сході і в Африці.

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