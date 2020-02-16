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Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри

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Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри - фото 1

За останні три роки витрати українців на День Валентина виросли на 122%, а у 2019 році на подарунки до цього свята пішло рекордні 400 мільйонів гривень. Дізнайтеся, на що витрачали найбільше грошей в Україні.

За цим показником наша країна буквально йде попереду всієї планети: в середньому у світі за 2017-2019 роки витрати зросли лише на 17%. Про це свідчать дані щорічного дослідження Love Index, проведеного компанією Mastercard. Улюбленими подарунками українців до Дня святого Валентина все ще залишаються квіти та ювелірні вироби.

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Як виросли витрати українців на подарунки:

  • квіти – +202%;
  • ювелірні прикраси – +114%;
  • листівки-валентинки – +94% (у світі всього на 2%);
  • бронювання готелів – +69%;
  • романтичні подорожі – +51%;
  • ресторани – +45%.
Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри - фото 386350

У 2019 році на авіаквитки і тури напередодні свята українці витратили понад 130 мільйонів гривень. А на походи в кафе та ресторани – близько 150 мільйонів гривень.

Також дослідження показує, що українці стали ретельніше готуватися до привітань: якщо у 2017 році пік оплат подарунків припав на 13 лютого, то у 2018 році – на 12 лютого, а у 2019 році подарунки стали купувати ще раніше – 11 лютого.

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Джерело: newsroom.mastercard
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