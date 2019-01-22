Стало відомо, скільки триває доба на Сатурні

Вченим NASA вдалося визначити тривалість доби на Сатурні, завдяки даним, які зібрав космічний апарат Cassini.

Згідно із заявою астрофізиків, Сатурн робить оберт навколо своєї осі за 10 годин, 33 хвилини і 38 секунд. Як відомо, тривалість доби на Сатурні довгий час залишалася загадкою для вчених. Адже планета є газовим гігантом, тому у дослідників не було стійких орієнтирів, як на скелястій планеті.

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Раніше вчені вважали, що доба на планеті тривала 10 годині 39 хвилин і 23 секунди, проте це були не точні дані. У 2004 році були дані, що тривалість доби на газовій планеті складає 10 годин 45 хвилин і 45 секунд.

Науковцям вдалося визначити тривалість доби на Сатурні

Тепер Cassini докладно дослідив крижані кільця Сатурна, які складаються з мільярдів твердих частинок, а далі астрофізики в Каліфорнійському університеті використовували дані для вивчення хвильових моделей в кільцях.

За допомогою комп'ютерного моделювання вчені зіставили внутрішні коливання з тривалістю світлового дня планети.

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