Стало відомо, скільки осіб у світі оформили платну підписку на Netflix

На кінець 2019 року кількість людей у світі, які користуються послугами американської корпорації Netflix по платній підписці, неймовірно зросла. Дізнайтеся, скільки людей підписані на популярний стрімінговий сервіс.

Так, за тримісячний період, який завершився 31 грудня 2019 року, у Netflix стало на 8,76 мільйона передплатників більше, а загалом – це 167,09 мільйона. У компанії прогнозують, що за підсумками першого кварталу поточного року кількість передплатників збільшиться ще на сім мільйонів до 174,09 мільйона осіб.

ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства

Виторг Netflix за звітний період досяг 5,47 мільярда доларів, а прибуток – 587 мільйонів доларів.

За підсумками четвертого кварталу 2018 року перший показник становив 4,19 мільярда доларів, а другий – 134 мільйони доларів. У той час у компанії було 139,26 мільйона передплатників.

Netflix надає послуги у більш ніж 190 країнах, а з 2013 року виробляє власні фільми, серіали й телепередачі. Компанія була заснована в 1997 році.

Читайте також: Оголошено дати прем'єр нових серіалів Apple TV+