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Оголошено дати прем'єр нових серіалів Apple TV+

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У 2020 році з'явиться низка крутих серіалів на Apple TV + - фото 1
У 2020 році з'явиться низка крутих серіалів на Apple TV +

Компанія Apple потішила усіх, хто підписався на сервіс Apple TV +. У мережі опублікували дати виходу майбутніх серіалів, які заплановані на весну та літо 2020 року. Знайомтесь, аби не проґавити!

Одним з перших вийде науково-фантастичний серіал "Дивовижні історії", над яким працював Стівен Спілберг. Прем'єра відбудеться 6 березня Apple TV +.

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Кожен епізод буде присвячений окремій темі. У цьому серіал буде схожий на "Чорне дзеркало" і "Сутінкову зону". Відповідно до пресрелізу, кожна серія "перенесе аудиторію у світ див через призму найкреативніших сучасних режисерів, продюсерів і письменників".

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У серіалі взяли участь Ділан О'Брайєн ("Той, що біжить в лабіринті", "Вовченя"), Вікторія Педретті ("Ти"), Джош Холловей ("Залишитися в живих"), Саша Александер ("Морська поліція: Спецвідділ") і Роберт Форстер ("Твін Пікс").

Драматичний серіал "Захист Джейкоба" з Крісом Евансом і Мішель Докер буде доступний підписникам Apple TV + з 24 квітня. У пресрелізі Apple сказано, що сюжет розгортається навколо шокуючого злочину в Массачусетсі.

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Прем'єра серіалу "Home Before Dark" запланована на 3 квітня. Він розповідає про дівчину, яка переїжджає з Брукліна у невелике містечко на березі озера. У цьому місті головній героїні вдається розкрити злочин, який всі місцеві жителі намагалися забути.

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Документальний серіал "Дім", присвячений найбільш інноваційним домівкам у світі, вийде 17 квітня. Кожен епізод "розкриває уяву фантазерів, які насмілилися мріяти і будувати незвичайні будинки".

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Також на платформі Apple TV + вийде анімаційний серіал "Центральний парк" від творця "Закусочної Боба" Лорена Бушара. Прем'єра запланована на літо.

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"Центральний парк" – це анімаційна музична комедія, в якій розповідається про сім'ю Тіллерманів, яка мешкає в Центральному парку.

Крім того, Apple оголосила про продовження серіалу "Mythic Quest: Raven's Banquet" на другий сезон. Прем'єра першого сезону серіалу про розробників відеоігор відбудеться 7 лютого.

Оголошено дати прем'єр нових серіалів Apple TV+ - фото 381056

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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