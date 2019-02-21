Стало відомо, скільки Меган Маркл витратила на розкішну вечірку baby shower

Журналісти порталу DailyMail підрахували, у скільки обійшлася Меган Маркл її вечірка baby shower у центрі Нью-Йорка. Цікаво, що в організації свята герцогині допомагали її зіркові подруги.

В організації свята Меган допомагала її подруга – всесвітньо відома тенісистка Серена Вільямс. Вона ж оплатила герцогині Сассекській пентхаус у нью-йоркському готелі The Mark, який коштує 75 тисяч доларів за ніч.

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Меган Маркл провела вечірку baby shower

Меган Маркл провела вечірку baby shower

Крім того, програму дівич-вечора складала інша подруга Маркл – правозахисниця Амаль Клуні. Відомо, що на святі гості могли відвідати майстер-клас від флористів, спробувати незвичайні десерти, вишукані закуски і безалкогольні напої.

Згідно з підрахунками ЗМІ, яскрава вечірка обійшлася герцогині у 279 тисяч доларів. Однак варто згадати, що велика частина цієї суми є платою за номер у готелі, яку подрузі "подарувала" Серена Вільямс.

Пентхаус у нью-йоркському готелі The Mark

Пентхаус у нью-йоркському готелі The Mark

Пентхаус у нью-йоркському готелі The Mark

Пентхаус у нью-йоркському готелі The Mark

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