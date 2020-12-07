Кортні Кокс повторила танець Моніки з індичкою на голові та показала, як одягати птицю

Знаменита актриса та зірка "Друзів" Кортні Кокс цьогоріч на День подяки повторила легендарну сцену з культового серіалу 90-х – танець Моніки з індичкою на голові.

Так, Кортні Кокс вирішила показати фанатам, як правильно одягнути сиру птицю собі на голову. Зірка поділилася в Instagram відеоінструкцією і назвала ролик "Брудна правда!".

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Отже, щоб повторити трюк Моніки з індичкою на голові, потрібні:

Харчова плівка;

Рушник;

Сонцезахисні окуляри;

Помічник;

Терпіння.

Як видно з кадрів, для початку потрібно обмотати голову плівкою і рушником, начепити на птицю окуляри і приготуватися до трудомісткого і неприємного процесу. І будьте обережні з кістками. На відео Кокс неодноразово намагається натягнути на голову індичку. Під час цього вона залишає коментарі: "Жахливо!", "Це було дійсно боляче!", "Це просто огидно!".

Якщо ви раптом забули, як виглядала оригінальна сцена з "Друзів", ось вона:

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