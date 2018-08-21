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Стало відомо, що буде з весільною сукнею Меган Маркл

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / Press Association

Весільну сукню Меган Маркл знову покажуть публіці! Наряд, у якому герцогиня Сассекська виходила заміж за принца Гаррі, чекає така ж доля, як і плаття Кейт Міддлтон.

Розкішну сукню Меган Маркл виставлять на огляд у Віндзорському замку, де 19 травня 2018 року і відбулося одруження пари. Шовковий наряд, створений креативним директором Givenchy Клер Уейт Келлер, стане головним експонатом виставки.

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Йдеться про головну сукню Меган, у якій вона була на вінчанні. Інший наряд, у якому дружина принца Гаррі з'явилася на святковій вечірці, залишиться у неї.

Цікаво, що сукня Кейт Міддлтон також стала експонатом виставки, що відкрилася влітку 2011 року в Букінгемському палаці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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