Стало відомо, що буде з весільною сукнею Меган Маркл

Весільну сукню Меган Маркл знову покажуть публіці! Наряд, у якому герцогиня Сассекська виходила заміж за принца Гаррі, чекає така ж доля, як і плаття Кейт Міддлтон.

Розкішну сукню Меган Маркл виставлять на огляд у Віндзорському замку, де 19 травня 2018 року і відбулося одруження пари. Шовковий наряд, створений креативним директором Givenchy Клер Уейт Келлер, стане головним експонатом виставки.

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Йдеться про головну сукню Меган, у якій вона була на вінчанні. Інший наряд, у якому дружина принца Гаррі з'явилася на святковій вечірці, залишиться у неї.

The Duke and Duchess of Sussex have asked that anyone who might wish to mark the #RoyalWedding considers making a donation to charity, rather than sending a wedding gift.



Take a look at the seven charities chosen by Their Royal Highnesses: https://t.co/K9bgolanZ4 pic.twitter.com/yWtujm9V5R — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 май 2018 г.

“Love recognises no barriers.



It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination, full of hope.” - Maya Angelou#RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/llDX1dNaaU — Elton John (@eltonofficial) 19 май 2018 г.

The Duke and Duchess of Sussex have released three official photographs from their Wedding day.



These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/WBim9EkI4D — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 май 2018 г.

Цікаво, що сукня Кейт Міддлтон також стала експонатом виставки, що відкрилася влітку 2011 року в Букінгемському палаці.

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