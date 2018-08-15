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Меган Маркл розповіла, що залишить у спадок своїй доньці

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Меган придбала годинник у 2015-му році на честь успіху серіалу "Форс-мажори" - фото 1
Меган придбала годинник у 2015-му році на честь успіху серіалу "Форс-мажори" / bustle

Стало відомо, що дружина принца Гаррі Меган Маркл хоче залишити у спадок донечці.

Останнім часом у мережі подейкують про вагітність Меган Маркл, хоча сама герцогиня і наближені до неї джерела не підтвердили такі чутки.

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Втім, герцогиня Сассекська вже заявила, що хоче залишити своєму спадкоємцю годинник Cartier. Для Меган вони мають величезне значення. Вона придбала їх в 2015-му році на честь успіху серіалу "Форс-мажори".

На майбутню доньку герцогів Сассекських чекає знаковий подарунок - фото 270125
На майбутню доньку герцогів Сассекських чекає знаковий подарунок

"Я завжди хотіла годинник Cartier French Tank. Коли я дізналася про підготовку до зйомок третього сезону "Форс-мажорів", я відчула, що це важлива подія і купила годинник. Вигравіювала на ньому напис "М.М від М.М." і планую віддати їх своїй доньці", – сказала актриса.

Тому, на майбутню доньку герцогів Сассекських чекає знаковий подарунок від мами.

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Джерело: bustle
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