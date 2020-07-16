Стало відомо про вихід приквелу роману "Великий Гетсбі"

Приквел "Великого Гетсбі" розкаже нам більше про Ніка

Прихильники творчості Френсіса Скотта Фіцджеральда зможуть насолодитися романом-приквелом "Нік" Майкла Фарріса Сміта. Він розкриє передісторію оповідача з "Великого Гетсбі". Роман видадуть 5 січня у США та 25 лютого у Великій Британії.

Річ у тім, що 1 січня 2021 року закінчується термін дії авторського права на роман Френсіса Скотта Фіцджеральда. Це означає, що "Великий Гетсбі" стане надбанням суспільства і вперше зможе бути вільно адаптованим.

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Головний герой роману – Нік Каррауей. У приквелі автор розповість про нього до того моменту, коли він зустрівся з загадковим мільйонером Джеєм Гетсбі. Видавці обіцяють, що оповідач "вийде з тіні і опиниться у центрі уваги".

За словами Майкла Фарріс Сміта, коли кілька років тому він перечитував "Великого Гетсбі", то звернув увагу на те, що про Ніка відомо зовсім небагато. Цю прогалину він вирішив заповнити, написавши свою версію подій.

У приквелі герой виявиться в окопах під час Першої світової війни, зазнає поразки на романтичному фронті у Парижі, а також відвідає Новий Орлеан, наповнений спокусами.

Нам уже цікаво, що з того всього вийде.

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