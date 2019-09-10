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Стало відомо про сюрприз від Apple: Tag – bluetooth-мітка, яка знаходитиме загублені речі

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Apple Tag - фото 1
Apple Tag / appleinsider

Щорічна презентація компанії Apple пройде сьогодні, 10 вересня, у "Театрі імені Стіва Джобса". Крім нових iPhone XI, оновлених iPad Pro, Apple Watch, HomePod і AirPods, техногігант покаже головним сюрприз – Apple Tag – маленьку bluetooth-мітка, яка дозволить знаходити загублені речі.

Не виключено, що Apple представить власну систему відстеження особистих речей. Фахівці припускають, що компанія може глибоко інтегрувати пристрій під назвою Tag у свою екосистему, зробивши його використання максимально простим і зручним.

До теми: iPhone 11 онлайн трансляція: дивитись презентацію нових смартфонів від Apple

Пристрій виглядає як кругла бирка з логотипом Apple в центрі і схожа на трекер, який працює по Bluetooth. Журналісти припускають, трекер інтегрується в один з двох додатків: Find My iPhone або Find My Friends.

Apple Tag дозволить знаходити загублені речі - фото 353896
Apple Tag дозволить знаходити загублені речі

Тоді, якщо у вас в сумці або рюкзаку буде ця позначка, будь-який власник iPhone зможе з вами зв'язатися і повернути річ в разі втрати. Не виключено, що пошуки загубленої речі з трекером можна вести через камеру за допомогою системи доповненої реальності. Але розраховувати можна тільки на невеликий простір. Просканувавши кімнату через камеру, можна буде побачити обриси втраченої речі.

Читайте також: Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple

Джерело: bfm
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