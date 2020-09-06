Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня

Осінь активно почалась, але спекотна погода і не менш спекотні новини від поп-зірок не припиняють тішити. Щотижня насолоджуйся свіжою музикою у плейлисті від Радіо МАКСИМУМ!

Вересень встиг потішити не лише спекотними днями, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Перший тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Marshmello, Clean Bandit, 6IX9INE та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

FINNEAS - What They'll Say About Us (Official Video)

AJR - Bummerland (Official Video)

Clean Bandit and Mabel - Tick Tock [Official Acoustic Video]

Ava Max - OMG What's Happening [Official Lyric Video]

Jeremy Zucker - supercuts (Official Video)

Winona Oak - With Myself [Official Music Video]

Marshmello x 42 Dugg - Baggin' (Official Music Video)

FKA twigs - sad day

PVRIS - Use Me (feat 070 Shake) [Official Lyrics Video]

DaBaby - Pick Up feat Quavo (Official Music Video)

Jackson Wang & Galantis - Pretty Please (Official Music Video)

Little Mix - Holiday (Official Vertical Video)

The Score, AWOLNATION - Carry On (Official Audio)

SZA - Hit Different (Official Video) ft. Ty Dolla $ign

G-Eazy - Down (Official Video) ft. Mulatto

AURORA - The Secret Garden (Lyric Video)

Becky Hill, Sigala - Heaven On My Mind (Acoustic)

6IX9INE- TUTU (Official Music Video)

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