На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
- 5
Осінь активно почалась, але спекотна погода і не менш спекотні новини від поп-зірок не припиняють тішити. Щотижня насолоджуйся свіжою музикою у плейлисті від Радіо МАКСИМУМ!
Вересень встиг потішити не лише спекотними днями, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Перший тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Marshmello, Clean Bandit, 6IX9INE та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- FINNEAS - What They'll Say About Us (Official Video)
- AJR - Bummerland (Official Video)
- Clean Bandit and Mabel - Tick Tock [Official Acoustic Video]
- Ava Max - OMG What's Happening [Official Lyric Video]
- Jeremy Zucker - supercuts (Official Video)
- Winona Oak - With Myself [Official Music Video]
- Marshmello x 42 Dugg - Baggin' (Official Music Video)
- FKA twigs - sad day
- PVRIS - Use Me (feat 070 Shake) [Official Lyrics Video]
- DaBaby - Pick Up feat Quavo (Official Music Video)
- Jackson Wang & Galantis - Pretty Please (Official Music Video)
- Little Mix - Holiday (Official Vertical Video)
- The Score, AWOLNATION - Carry On (Official Audio)
- SZA - Hit Different (Official Video) ft. Ty Dolla $ign
- G-Eazy - Down (Official Video) ft. Mulatto
- AURORA - The Secret Garden (Lyric Video)
- Becky Hill, Sigala - Heaven On My Mind (Acoustic)
- 6IX9INE- TUTU (Official Music Video)
Читайте також: Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
11:53Названо дуже простий спосіб позбутись зайвих кілограмів
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
10:53Розкута Демі Роуз захопила пікантними фото в бікіні
-
10:21Погода в Україні 6 вересня: точний прогноз на неділю
-
09:56Як ситна вечеря впливає на фігуру
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:52Електричний седан Lucid Motors перевершив Tesla Model S: відео
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:51Фахівці назвали суп, від якого слід усім відмовитися
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
21:006 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:38Справжня відданість бренду: американець за своє життя купив 42 авто Volkswagen
-
20:11Прототип V-подібного пасажирського лайнера підняли у небо: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:42Учені розповіли, чому чоловікам легше худнути
-
19:14В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря
-
18:45МастерШеф 10 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
18:14Мішель Обама розкрила секрет щасливого шлюбу
-
18:00Гороскоп на 6 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Дієтологи розповіли, як схуднути за допомогою бананів
-
17:16Чоловік планував продати будинок, але знахідка на задньому подвір'ї змусила передумати
-
16:47Художниця виграла суд у порностудії: який стосунок мисткиня має до фільмів для дорослих
-
16:16Вийшов трейлер фільму про феміністку Глорію Стайнем
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
14:25День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок