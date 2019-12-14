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Cybertruck Ілона Маска надихнув на концепт незвичайного смартфона

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Смартфон зовні нагадує пікап Ілона Маска - фото 1
Смартфон зовні нагадує пікап Ілона Маска

Після успішного анонсу пікапа Cybertruck Ілон Маск знову опинився у центрі уваги. Ford викликала його на дуель з перетягування автомобілями каната, а Razer запропонувала створити спільний ноутбук. І ось тепер відомий дизайнер Jonas Daehnert запропонував свій варіант смартфона Cyberphone.

Cyberphone поки існує тільки у вигляді намальованого рендеру.

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За словами дизайнера, пристрій оснащений 7-дюймовим дисплеєм, а форма корпусу повторює таку в пікапі від Tesla. Так, завдяки незвичайній конструкції, камера на задній стороні буде позбавлена ​​контакту з поверхнею, що захищає її від пошкоджень. Дизайн гаджета також кидає виклик сучасним тенденціям, градієнтним забарвленням і скляним корпусам.

Cybertruck Ілона Маска надихнув на концепт незвичайного смартфона - фото 374166
Cybertruck Ілона Маска надихнув на концепт незвичайного смартфона - фото 374165

Малоймовірно, що Cyberphone колись з'явиться у вигляді реального смартфона, але він явно став би відмінним аксесуаром для тих, хто купить новий Cybertruck.

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Джерело: igeekphone
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