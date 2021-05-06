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Стало відомо, куди хоче перейти Роналду: там він завершить свою кар'єру

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / gettyimages

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду може зробити незвичайний хід і оформити камбек в Португалію. 36-річний уродженець Мадейри готовий повернутися в рідний клуб і завершити там кар'єру.

Відзначається, що Роналду з повагою ставиться до Ювентуса і має зв'язки зі спонсорами, тому хоче до кінця відпрацювати контракт з туринським клубом, пише desporto.

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Угода Кріштіану зі "старої синьйорою" розрахована до літа 2022 року. Після чого португалець серйозно налаштований на повернення у Спортинг, вихованцем якого є.

"Роналду вже сформував плани на майбутнє. Він хоче закінчити свій цикл в Ювентусі і провести в Спортингу два роки. Кріштіану не має наміру йти з Ювентуса зараз. Шансів на повернення в Іспанію і Реал немає, а у Манчестер Юнайтед немає фінансових можливостей, щоб купити Роналду", – заявив авторитетний журналіст Sport Mediaset Клаудіо Раймонді.

В Ювентус Кріштіану перейшов влітку 2018 року після дев'яти років в мадридському Реалі. Раніше він також виступав за Манчестер Юнайтед і Спортинг. У нинішньому сезоні форвард провів 30 матчів в чемпіонаті Італії, при цьому забив 27 голів і віддав 3 результативні передачі.

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