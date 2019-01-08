Стало відомо, коли з'явиться електричний мотоцикл Harley-Davidson

Компанія Harley-Davidson розкрила деякі важливі деталі свого електричного мотоцикла LiveWire, який повинні представити у серпні.

Harley також випустив деякі специфікації для LiveWire. Мотоцикл розганяється від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 3,5 секунди, і, оскільки він має електричне живлення, він не вимагає зчеплення і перемикання передач, що робить його набагато простішим для новачків. В Harley підкреслили, що новинка зможе проїхати 177 км без підзарядки, але не говорять, яким буде діапазон на шосе.

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Виробник мотоциклів оголосив, що незабаром почне приймати попередні замовлення. Ціна LiveWire починається від 29799 доларів.

Електричний байк від Harley-Davidson

Мотоцикл LiveWire поставляється з системою HD Connect, яка передає власнику через підключений додаток Harley дані про роботу байка, включаючи зарядку акумулятора, нагадування про обслуговування. Компанія з виробництва мотоциклів стверджує, що LiveWire стане першим масовим електричним мотоциклом з стільниковим зв'язком.

Той факт, що перед нами – електричний мотоцикл, не означає, що любителям мотоциклів доводиться жертвувати характерним звуком двигуна. В Harley кажуть, що модель LiveWire призначена для "нового фірмового звуку Harley-Davidson в міру його прискорення".

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