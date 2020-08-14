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Стало відомо, коли запустять інтернет 6G

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Інтернет / businesskorea

В уряді Південної Кореї повідомили про те, що готують пілотний проєкт зв'язку шостого покоління. Айтішники планують запустити 6G вже в 2026 році.

Уже відомо, що з бюджету Кореї на реалізацію 6G виділять 200 мільярдів протягом п'яти років, починаючи вже з 2021.

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При цьому в уряді підкреслили, що головним завданням є надпродуктивність і надточні стандарти. Автори проєкту очікують, що швидкість передачі даних при 6G досягне одного терабайта на секунду: це в п'ять разів швидше, ніж у 5G. При цьому мережа шостого покоління буде функціонувати на висоті до 10 кілометрів над Землею.

Нагадаємо, інсайдери в компанії Apple говорять про те, що попри пандемію коронавірусу, вони готують на осінь відразу три презентації. Про це в своєму Твіттері заявив відомий аналітик Джон Проссер. Експерт каже, що володіє інформацією про поетапну реалізацію новинок компанії Apple. Так, вже у вересні має відбутися презентація нового смартгодинника Apple Watch і планшета iPad.

Стало відомо, коли запустять інтернет 6G - фото 420408

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Джерело: businesskorea
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