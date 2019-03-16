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BMW і Daimler спільно займуться побудовою платформ для електромобілів
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BMW і Mercedes-Benz ведуть переговори щодо співпраці в області розробки платформ для електромобілів, що дозволить кожному автовиробникові заощадити щонайменше сім мільярдів євро.
У першу чергу розглядається поділ витрат для компактних і середньорозмірних моделей, спочатку спроектованих під електричні силові установки.
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Automotive News Europe з посиланням на Sueddeutsche Zeitung і Auto Bild повідомляє, що остаточне рішення з цього питання не прийнято, і компанії взагалі можуть не дійти до спільного знаменника. Якщо ж угода про кооперацію все-таки буде підписана, то за сім років і BMW, і Mercedes-Benz зможуть заощадити сім мільярдів євро – сума стане більша, коли почнеться спільна розробка повнорозмірних електричних кросоверів і седанів.
У BMW і Mercedes-Benz вже є спільні проекти. Компанії разом розробляють нові електронні системи допомоги водієві (ADAS), а також системи автономного управління для шосе і паркінгів. Крім того, концерни створили спільне підприємство, яке буде постачальником "інтелектуальних сервісів". До їх числа увійде каршерінг, безготівкова оплата паркування та громадська мережа зарядних станцій для електромобілів.
Також компанії займаються спільною закупівлею компонентів і за 2,5 мільярда євро придбали картографічний сервіс HERE.
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