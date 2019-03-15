Ford нагадав про випуск екологічного Mustang

Компанія Ford нагадала про гібридний або електричний Mustang постом в Twitter з контурним зображенням фірмового жеребця і підписом "Притримай коней" (Hold your horses). Блакитний відтінок логотипу може символізувати екологічність нової версії спорткара, а текст – що чекати залишилося недовго.

Як правило, різні відтінки синього використовуються для ідентифікації "зелених" моделей: їх додають на шильдики, елементи декору або оптику. У випадку з Mustang колір може свідчити про будь-який вигляд електрифікації моделі, тому що чутки про гібрид з'являються із завидною регулярністю, а концепт електричного спорткара Ford навіть показали на відео.

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Що стосується тексту Hold your horses, то це досить відома в англійській мові ідіома, яка у сучасному своєму значенні перекладається, як "заждіть" або "будьте терплячі". Можливо, таким чином Ford натякає, що до прем'єри концепту або передсерійного прототипу залишилося недовго.

Hold your horses pic.twitter.com/EYNqZLv3ER — Ford Motor Company (@Ford) 15 березня 2019 р.

У жовтні минулого року американський виробник зняв рекламний ролик The Future Is Built, у якому показав Mustang з глухими декоративними ґратами радіатора. "Закрите" оформлення "носа" зазвичай використовується на електрокарах.

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