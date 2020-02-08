Стало відомо, коли Ярмоленко повернеться після травми

Український футболіст Андрій Ярмоленко відновлюється після травми.

Український півзахисник лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко відновлюється після травми стегна, яку отримав у грудні минулого року.

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Як повідомляє Football.London, 30-річний футболіст повернеться на поле не раніше 29 лютого. Відзначимо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 15 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Керівництво Вест Хема невдоволено українським футболістом і готове його продати. За інформацією Football Insider, Ярмоленко може залишити клуб в зимове трансферне вікно. Сума трансферу Ярмоленка в інший клуб може скласти близько 18 мільйонів євро.

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