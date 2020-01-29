На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Стало відомо, коли виведуть з обігу жетони у київському метро
-
- 9
Уже незабаром кияни та гості міста не зможуть використовувати жетони для проїзду у метро. Розповідаємо, коли жетони виведуть з обігу, а також, як оплатити проїзд у Київському метрополітені.
Згідно з проєктом розпорядження КМДА, кататись на метро з допомогою жетонів можна буде до 31 березня 2020 року. Натомість з 1 квітня разову поїздку у метро можна буде сплатити за допомогою одноразового квитка з QR-кодом.
І ще: Стало відомо, скільки людей живе в Києві
Також зверніть увагу на те, що всі записані на зелені картки поїздки можна буде використовувати до 31 березня включно. Після цього громадських транспорт Києва повністю перейде на безконтактну оплату.
"Рішення про перехід на е-квиток та це розпорядження передбачають, що жетони працюватимуть до 31 березня (так-так, ми знаємо, що процес виглядає вічним, тому ви можете не купувати жетони уже і не чекати останнього дня). Використайте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони "на довгу пам'ять", – пишуть на сторінці "Київського метрополітену" у фейсбуці.
Нагадаємо, що оплатити проїзд у київському метро можна за допомогою:
- Жетонів, які можна придбати в касах метрополітену (до 31 березня 2020 року);
- Проїзних квитків на термін дії на основі пластикових безконтактних карток для проїзду в метрополітені та наземному міському пасажирському транспорті, які можна придбати в касах метрополітену;
- Проїзних квитків на основі пластикових безконтактних карток з продовженням терміну дії або на кількість поїздок, які можна придбати в касах метрополітену;
- Банківських карток та платіжних пристроїв (смартфони, смарт-годинники тощо) з технологією безконтактної оплати PayPass;
- Електронного квитка Kyiv Smart Card.
Невикористані до 31 березня жетони стануть відмінними сувенірами для справжніх фанатів київського метро ;)
Читайте також: Азарій, Дьйомерсі та Хауля: найрідкісніші імена, якими називали дітей в Україні у 2019
-
21:5210 щоденних звичок по-справжньому щасливих пар
-
21:24Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги
-
21:0030 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Німецькі дієтологи пояснили, чому не варто їсти фрукти ввечері
-
20:22Стало відомо, коли виведуть з обігу жетони у київському метро
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:51Вирішили поприбирати: родичі випадково викинули 20 тисяч фунтів 80-річної бабусі
-
19:40Чудова форма? Відео з Брітні Спірс на пляжі підкорило мережу
-
19:23У цьому готелі Канади можна 18 років жити безкоштовно: умова проста
-
19:00Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
18:51OPPO Find X2 отримає найшвидшу зарядку у світі
-
18:44Які "шкідливі" продукти можна їсти і не перейматись
-
18:23Девід Швіммер запропонував зняти "чорний" ремейк ДРУЗІВ
-
18:16Улюблений аксесуар Мадонни виявився небезпечним: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 30 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Життя повертається: як виглядає Австралії після пожеж та стихій
-
17:24Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок
-
17:16Названо найкращий вік для втілення мрій
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
16:53У США козел і собака поборються за звання почесного мера
-
16:43Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни
-
16:26TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки
-
16:14Учені назвали приємний аромат, який покращує пам'ять
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
21:5210 щоденних звичок по-справжньому щасливих пар
-
19:00Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
18:21Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
-
16:11Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
-
12:22Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
-
10:58Ця проста фраза покращить будь-які стосунки
-
07:17Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі
- 27 січня
-
20:445 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки
-
18:40Як розкодувати супутникові канали: ціна й інструкція для телеглядачів
-
16:21Самостійна подорож до Італії: як все організувати
-
14:01GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
-
12:00Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
-
09:36Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року
-
07:16Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління
- 26 січня
-
23:13Голос країни 10 сезон 2 випуск: ревнощі Потапа і брудна гра Дана Балана
-
20:14Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою
-
17:25Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
12:51Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень