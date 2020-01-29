Стало відомо, коли виведуть з обігу жетони у київському метро

Уже незабаром кияни та гості міста не зможуть використовувати жетони для проїзду у метро. Розповідаємо, коли жетони виведуть з обігу, а також, як оплатити проїзд у Київському метрополітені.

Згідно з проєктом розпорядження КМДА, кататись на метро з допомогою жетонів можна буде до 31 березня 2020 року. Натомість з 1 квітня разову поїздку у метро можна буде сплатити за допомогою одноразового квитка з QR-кодом.

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Також зверніть увагу на те, що всі записані на зелені картки поїздки можна буде використовувати до 31 березня включно. Після цього громадських транспорт Києва повністю перейде на безконтактну оплату.

"Рішення про перехід на е-квиток та це розпорядження передбачають, що жетони працюватимуть до 31 березня (так-так, ми знаємо, що процес виглядає вічним, тому ви можете не купувати жетони уже і не чекати останнього дня). Використайте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони "на довгу пам'ять", – пишуть на сторінці "Київського метрополітену" у фейсбуці.

Жетони вийдуть з обігу 1 квітня 2020 року

Нагадаємо, що оплатити проїзд у київському метро можна за допомогою:

Жетонів, які можна придбати в касах метрополітену (до 31 березня 2020 року);

Проїзних квитків на термін дії на основі пластикових безконтактних карток для проїзду в метрополітені та наземному міському пасажирському транспорті, які можна придбати в касах метрополітену;

Проїзних квитків на основі пластикових безконтактних карток з продовженням терміну дії або на кількість поїздок, які можна придбати в касах метрополітену;

Банківських карток та платіжних пристроїв (смартфони, смарт-годинники тощо) з технологією безконтактної оплати PayPass;

Електронного квитка Kyiv Smart Card.

Невикористані до 31 березня жетони стануть відмінними сувенірами для справжніх фанатів київського метро ;)

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