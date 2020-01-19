Азарій, Дьйомерсі та Хауля: найрідкісніші імена, якими називали дітей в Україні у 2019

Міністерство юстиції оприлюднило список не лише найпопулярніших імен в Україні, але й найнезвичайніші варіанти імен, якими називали батьки своїх новонароджених малюків у 2019 році.

У Києві та області найпопулярнішими жіночими іменами стали: Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна, Вероніка, Єва, Вікторія, Анна і Діана; а чоловічими – Олександр, Дмитро, Матвій, Марк, Богдан, Максим, Тимофій, Назар і Іван.

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Крім цього, в Мін'юсті назвали найпопулярніші рідкісні імена, якими батьки називали своїх дітей.

Так, у Києві це: жіночі – Ореста, Фрот, Аннаель, Вланєв, Агата, Глафіра, Герда, Фіона, Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян і Оріяна, Фея, а чоловічі – Фелікс, Саватій, Ангел, Димитр, Ілай, Спартак, Азарій , Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

Всього у 2019 році в Києві свідоцтво про народження отримали 32 634 дітей, в області – 14 361 дитина.

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