Стало відомо, коли вийде посмертний альбом Avicii

Агент загиблого в 2018 році шведського діджея Avicii оголосив дату релізу його посмертної платівки. Артист працював над платівкою напередодні своєї смерті.

Альбом під назвою "Tim" планується випустити 6 червня 2019 року. Назва альбому відсилає до справжнього імені діджея Тіма Берглінга, який покінчив з собою у 28-річному віці. Агент музиканта повідомив пресі, що в реліз увійшли твори, над якими Avicii працював незадовго до своєї смерті.

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Презентації повноцінного альбому передуватиме реліз синглу під назвою "S.O.S.". Очікується, що ця композиція вийде вже наступного тижня. Судячи з дати, ця подія приурочена до річниці від дня загибелі артиста.

Діджей Avicii помер в квітні 2018 року, після чого його сім'я повідомила про самогубство.

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